La pandemia intreccia notizie buone e cattive in particolare sul tema cruciale dei tamponi. Su questo fronte si registra un dato pessimo: in tutte le regioni, ma in particolare in Lombardia, c'è una drammatica carenza di kit chimici necessari per processare i tamponi. Spiega un esperto: «In Italia le scorte stanno per finire, in meno di una settimana se non c'è un intervento rapido, le regioni non potranno più eseguire i test perché mancano i kit chimici».Coronavirus, il dramma di un figlio:...

Ultimo aggiornamento: 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA