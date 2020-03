Ieri lo ha ripetuto anche la squadra di medici arrivati da Wuhan per aiutare l'Italia nella guerra contro il coronavirus: non basta isolare e curare chi risulta malato, bisogna anche individuare i contagiati, cercarli. «Bisogna inquadrare presto i casi positivi e attuare nel modo più veloce possibile le misure di quarantena per fermare i contagi».In Italia questo non sta avvenendo: attualmente si effettuano i tamponi solo su persone con determinati sintomi. Spesso anche sui familiari di chi è risultato...

Ultimo aggiornamento: 09:29

