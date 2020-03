Quando gli hanno detto che forse era il caso di fare l'esame per stabilire se avesse contratto l'influenza che sta mettendo in ginocchio l'Italia, è stato colto da malore e per poco ci ha rimesso la vita. Un infarto e un salvataggio in extremis, grazie ai mezzi del trasporto ospedaliero della Asl di Latina, visto che quelli dell'Ares 118 di norma usati per le emergenze sul territorio erano tutti impegnati. Una storia a lieto fine quella di un uomo di 72 anni, arrivato d'urgenza da Terracina al Santa Maria Goretti... Ultimo aggiornamento: 10:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA