Coronavirus, contagiati 4 turisti di Taiwan: hanno fatto tour di 10 giorni tra Roma e Toscana

Sale a quattro il numero dei turisti di Taiwan che hanno viaggiato tra Roma e la Toscana contagiati dal Coronavirus. Tutti i quattro membri della famiglia di Taiwan in vacanza tra Roma e la Toscana è infetta.

Lo hanno confermato oggi le autorità sanitarie taiwanesi parlando di quelli che a Taipei sono i pazienti numero 15, 16, 17 e 18. Inizialmente sono risultati positivi al test i genitori, cinquantenni, ieri è stato annunciato che anche uno dei due figli era positivo. Oggi la conferma che pure il fratello è stato contagiato. I figli hanno attorno ai 20 anni.

Secondo le autorità di Taiwan il contagio è avvenuto nel volo di andata tra Hong Kong e Roma.

La famiglia è atterrata a Roma il 21 gennaio con un volo da Hong Kong dove avevano fatto il transito. Sono ripartiti per Taiwan, sempre facendo scalo a Hong Kong il primo febbraio, ma già tra il 26 e il 28 gennaio i genitori avevano la tosse. Al rientro a Taiwan prima c’è stato il ricovero della coppia, poi il test è risultato positivo anche per i figli. In Italia, dopo il passaggio dell’aeroporto di Fiumicino, si sono trasferiti in Toscana, in particolare a Firenze, Pisa e Siena. Sia la Regione Lazio sia la Regione Toscana hanno lavorato per ricostruire gli itinerari e individuare chi ha avuto contatti con la famiglia di Taiwan. Tutti i test svolti a chi ha incontrato questi turisti sono risultati negativi.



«Noi non abbiamo casi acquisiti sul territorio nazionale. I tempi della coppia di Taiwan ci fanno ben sperare ma i controlli verranno ugualmente effettuati», ha detto il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, intervistato nella trasmissione di Lucia Annunziata su Rai3 'Mezz'ora in +'.

