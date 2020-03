Coronavirus, tra Lombardia, Emilia e Veneto oltre 15 mila positivi, in Molise 15 e Basilicata 12

Coronavirus, ecco l'aggiornamento della situazione in Italia, regione per regione, di lunedì 16 marzo 2020. I dati sono stati resi pubblici dal commissario Borrelli nella sede della Protezione civile, commissario Borrelli che ha sottolineato che il trend di crescita del virus è in calo: attualmenti positivi 27.980, totale guariti 2.749, totale deceduti 2.158, per un totale di 27.980 casi.

LA TABELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Coronavirus, in Italia 27.980 casi: 2.749 guariti, i morti sono 2.158, 349 più di ieri. Borrelli: trend dei contagiati è in ribasso

Il Governo vara il decreto anti-virus, il discorso integrale di Conte: «Nessuno deve sentirsi abbandonato e questo decreto lo dimostra»

Borrelli: «Le risorse del decreto legge sono quelle necessarie». «Le risorse messe in campo dal governo sono sicuramente quelle necessarie, se ne serviranno altre saranno sicuramente messe a disposizione dal governo». Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile, rispondendo ai giornalisti sul nuovo decreto nella parte che riguarda la sua struttura.



Ultimo aggiornamento: 17 Marzo, 09:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA