Un fatto è certo: mentre noi tutti siamo chiusi in casa, in decine di ospedali del Centro-Sud si sta lavorando giorno e notte con una sola missione: scavare trincee contro il Covid 19. Il che, fuor di metafora, vuol dire una cosa sola: aumentare i posti letto per le terapie intensive per chi avrà la sfortuna di non poter più respirare autonomamente e dedicare alcuni ospedali, ospedali interi, a chi nei prossimi giorni non potrà restare a casa ma dovrà essere curato senza che diffonda ancora... Ultimo aggiornamento: 12:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA