L'ordinanza emanata dal ministero dell'Interno e da quello della Salute, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del nuovo decreto che chiude le attività produttive non necessarie, ha lo scopo di evitare spostamenti di massa, in particolare dal Nord al Sud. La prima reazione al messaggio del premier Giuseppe Conte, ancora una volta, è infatti stata una presa d'assalto delle stazioni. Una corsa contro il tempo degli operai del meridione che lavorano in Lombardia, Piemonte ed Emilia e che, dopo la chiusura di molte fabbriche, hanno cercato di raggiungere all'ultimo minuto le regioni d'origine. La risposta è arrivata a stretto giro: ieri sono stati vietati gli spostamenti in comuni diversi rispetto a quelli in cui ci si trovi. Non valgono giustificazioni in cui si parli di necessità di raggiungere domicili, residenze, seconde o terze case.

E allora, chi si può spostare e chi no? Di nuovo, vengono permessi i viaggi in uscita dai comuni in caso di comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza o per motivi di salute. Tradotto: chi è impiegato in attività che non sono state interessate dalla chiusura è autorizzato a violare i confini della città in cui risiede. La stessa cosa vale per chi ha visite mediche impossibili da rimandare, prenotate da tempo, necessarie. O per chi si debba sottoporre a controlli urgenti in strutture sanitarie o in ospedali che si trovano in luoghi differenti rispetto a quelli di residenza e domicilio. Ma ci sono anche altri casi. Ancora una volta, infatti, può essere invocato lo stato di assoluta necessità per motivi non solamente lavorativi, ma anche familiari.

GENITORI SEPARATI

Per esempio: i genitori separati che risiedono in comuni diversi rispetto a quelli dei figli minorenni sono autorizzati a spostarsi per raggiungere i bambini presso l'altro genitore, o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso la propria residenza. Tutti questi spostamenti restano consentiti, rispettando le modalità previste dal giudice con gli atti di separazione o divorzio. Oltretutto, l'11 marzo il tribunale di Milano ha emesso un provvedimento in cui si stabilisce che il diritto dei figli a frequentare entrambi i genitori è più forte dei divieti di movimento imposti dai decreti governativi: «Nessuna chiusura di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti», scrive il giudice.

PARENTI MALATI

Una delle domande che sono state poste più frequentemente alle forze dell'ordine impegnate nei controlli è: «Posso andare a trovare i miei genitori?». Che, in questo caso, dovrebbero abitare in un comune diverso rispetto al nostro. La risposta, ovviamente, è no. Ma ci sono casi particolari in cui lo spostamento viene autorizzato. Rientra tra le eccezioni alla regola l'assistenza a familiari anziani, o malati, che si trovino in situazioni di bisogno. È infatti consentito raggiungere genitori e, più in generale, parenti non autosufficienti, che hanno bisogno di cure o anche solamente di rifornirsi di generi di prima necessità. Non è invece consentito un pranzo per svago con genitori, nonni, fratelli, cugini, zii.

I BAMBINI DAI NONNI

E ancora: è possibile portare i bambini dai nonni che abitano in un comune vicino? Non è consentito. Ma potrebbe diventare una necessità se i genitori lavorano e non ci sono altre soluzioni: nessuna possibilità di smart working, nessuna baby-sitter disponibile. È invece consentito andare fuori città anche se si verifica un danno improvviso e pericoloso - tipo un crollo o una fuga di gas - in una seconda casa situata in un altro comune. O ancora per curare un animale domestico in gravi condizioni di salute e, dunque, per raggiungere studi veterinari. In tutti gli altri casi gli spostamenti sono vietati. Le trasgressioni sono punite con sanzioni e denunce.

