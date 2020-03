Davvero difficile ora cercare di capire quando potranno riprendere le attività produttive non essenziali. Lo spiega in conferenza stampa a Palazzo Chigi il premier Giuseppe Conte: «Ci confronteremo a inizio settimana con gli esperti. Ci manteniamo sempre vigili - dice - per adeguare le nostre valutazioni sulla base delle loro raccomandazioni». Di certo, le attività didattiche non riprenderanno ai primi di aprile, aggiunge il premier.E' certo dunque che le scuole resteranno chiuse ben oltre il 3 aprile. Del resto...

Ultimo aggiornamento: 11:01

