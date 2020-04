Voti, esami e bocciature: a due mesi dalla conclusione dell'anno scolastico famiglie e studenti restano con il fiato sospeso per sapere come davvero si concluderà l'anno. Per il momento ragazzi e docenti sono tutti a casa, con le classi serrate dall'emergenza coronavirus, in attesa delle direttive ministeriali sulla valutazione e sullo svolgimento pratico degli esami di terza media e di maturità.E, soprattutto, sale l'attesa per conoscere la data di rientro in classe. Dopo Pasqua, di certo, ma potrebbe essere...

Ultimo aggiornamento: 11:09

