Coronavirus in Liguria, morto un paziente a Savona: è il terzo. «Aveva quadro salute già compromesso»

Un'altra persona anziana è morta anche per il coronavirus in Liguria. Un uomo di 72 anni, risultato positivo al Covid-19, è deceduto oggi mentre era ricoverato presso l'Ospedale San Paolo di Savona. Lo ha annunciato in una nota la Asl 2 Savonese. «Il paziente, con un quadro di salute già compromesso, è risultato positivo al test per la ricerca di nuovo coronavirus» dice la Asl. Sono state attivate tutte le normali procedure operative del caso. Si tratta della terza persona morta in Liguria risultata positiva al coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 17:55

