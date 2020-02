Il coronavirus fa saltare il mega raduno degli alpini al santuario di San Gabriele

Il santuario di San Gabriele a Teramo ha dovuto cancellare alcune manifestazioni per l’emergenza coronavirus. Il rettore del santuario in accordo con la Prefettura di Teramo e con gli organizzatori delle manifestazioni, ha deciso cancellato il raduno interregionale degli alpini, previsto nei giorni 7 e 8 marzo 2020. Il raduno degli alpini è stato rinviato al 4 e 5 luglio 2020. Sperando che con il caldo il virus se ne sia andato in vacanza.

E’ stato anche deciso di annullare la festa dei “100 giorni agli esami di maturità” che si sarebbe tenuta lunedì 9 marzo 2020. I frati del santuario hanno però suggerito agli studenti di ritrovarsi al santuario per un momento di preghiera e di festa lunedì 20 aprile.

Ultimo aggiornamento: 29 Febbraio, 10:22

