Coronavirus, studio rivela: «Il virus può restare nella saliva e nelle feci dei pazienti guariti»

Nuovo studio sul virus: il coronavirus potrebbe restare, almeno in alcuni casi, in saliva e feci di pazienti guariti, anche quando il tampone per la diagnosi risulta negativo. Lo rivela una ricerca pubblicata sugli Annals of Internal Medicine e condotta presso l'ospedale di Pechino Ditan Hospital, Capital Medical University. Questo tipo di studi ha importanti implicazioni pratiche, perché potrebbe orientare verso misure di isolamento più durature anche quando il tampone (faringeo) effettuato su un paziente si è negativizzato.



