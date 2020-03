Sale a nove il numero delle persone contagiate dal Coronavirus in Abruzzo. Un uomo di 32 anni, residente in provincia di Chieti, è risultato positivo al Covid-19 nel test di secondo livello eseguito all'Istituto Spallanzani di Roma. Il primo test, effettuato nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, aveva dato esito dubbio. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della Regione. Così, dopo quelli di Roseto, L'Aquila, Pescara e Vasto, in Abruzzo i casi confermati sono dunque nove, due dei... Ultimo aggiornamento: 09:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA