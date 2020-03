Coronavirus, a Roma 272 dimessi allo Spallanzani. Rezza (Iss): «Capitale come Milano? Temo di sì»

I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus, a Roma sono 272. È quanto emerge dal bollettino medico di oggi dell'ospedale romanoi. «In giornata - prosegue il bollettino - sono previste diverse dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici». In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani «88 pazienti. «Ci stiamo organizzando e stiamo lavorando per sostenere l'eventuale picco epidemico e siamo pronti. Ma i numeri oggi a Roma ci inducono ancora a un cauto ottimismo». A sottolinearlo è il direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante il punto stampa all'ospedale.

I pazienti Covid positivi sono in totale 65, inclusi i 9 che necessitano di supporto respiratorio. In particolare per alcuni di loro il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento». I pazienti in osservazione - prosegue il bollettino - sono 23.

Roma rischia come Milano? «Ho paura di sì. Bisogna dire che per ora Milano ha focolai limitati. A Roma iniziano casi di Covid-19 e catene di trasmissione. Bisogna agire prontamente». Lo dice all'AdnKronos Salute Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore sanità. A rendere la Capitale vulnerabile al coronavirus, in particolare il numero degli «spostamenti» di persone che vengono in città per lavoro. «Bisogna agire prontamente», ribadisce l'esperto.

Notizie positive anche da Tor Vergata dove sono «tutti negativi i test al Covid-19» dei dipendenti del Policlinico Lo ha scritto sui social l'assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. i test dei dipendenti del policlinico Tor Vergata sono risultati negativi al covid-19. Per l'infermiera positiva si stanno organizzando le dimissioni dallo Spallanzani per coordinare il decorso in sicurezza. Si legge su Salute Lazio, il portale Facebook dell'assessorato alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio.

Oggi su disposizione del segretario generale, le sedi di Roma della Corte dei conti sono chiuse per consentire le operazioni di sanificazione degli uffici, in seguito a un caso sospetto di Coronavirus riscontrato su un dipendente della Corte, ricoverato dalla giornata di ieri all'Ospedale Spallanzani di Roma. Lo rende noto la Corte dei Conti.

