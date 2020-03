Coronavirus Roma, coppia di cinesi dimessa oggi dallo Spallanzani. Ricoverati 201 positivi, 7 più di ieri: 18 in terapia intensiva

Sono in totale 201 i pazienti positivi al Coronavirus ricoverati allo Spallanzani di Roma, sette più di ieri. Di questi 18 pazienti necessitano di supporto respiratorio. I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e sono negativi ai test sono 324. I pazienti già dimessi e trasferiti presso altre strutture territoriali, sono al momento 46 ma in giornata sono previste ulteriori dimissioni, fa sapere l'Istituto nazionale per le malattie infettive.

Tra i dimessi anche la coppia di cinesi di Wuhan, primi ricoverati a Roma, che da oggi lascia definitivamente lo Spallanzani e sarà trasferita al San Filippo Neri per far completare la riabilitazione neuromotoria alla donna». Così il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ai microfoni di Sky. «È una notizia positiva che deve rendere orgogliosi tutti gli operatori sanitari italiani», ha aggiunto. I coniugi cinesi, provenienti da Wuhan, arrivati in Italia per turismo sono stati i primi ad essere ricoverati in Italia perchè positivi al coronavirus.



