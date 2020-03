Coronavirus Roma, Spallanzani: 11 nuovi casi, 21 dimessi: 99 positivi in tutto, 15 in rianimazione

Sono 99 i pazienti positivi al Coronavirus allo Spallanzani di Roma. Il dato è aggiornato a oggi, 13 marzo 2020. L'incremento rispetto a ieri è di 11 casi. Dei 99 affetti da Covid-19, 15 necessitano di supporto respiratorio. «Il quadro clinico è stabile o in netto miglioramento per alcuni», si sottolinea nel bollettino medico. I pazienti in osservazione - sono 11.

«I pazienti dimessi, che hanno superato la fase clinica e che sono negativi per la ricerca del nuovo coronavirus sono 305», prosegue il bollettino che aggiunge: «In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti già negativi al primo test e comunque asintomatici». I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso la struttura militare della Cecchignola sono 21 a questa mattina.

«L'istituto Spallanzani sta provvedendo a potenziare il numero dei posti letto, in particolare i posti letto di terapia intensiva, per accogliere il maggior numero possibile di pazienti, anche in una logica di rete regionale di cui il nostro istituto è Hub», si evidenzia nel bollettino di oggi dello Spallanzani.

Due decessi su dieci collegati al coronavirus sono avvenuti in Italia: i 1.016 morti del nostro paese rappresentano infatti il 21% delle circa 5.000 persone decedute a livello mondiale con diagnosi di Covid-19. È quanto si apprende nell'aggiornamento «Coronavirus: quello che c'è da sapere», pubblicato dall'Istituto Malattie Infettive Spallanzani il 12 marzo, e basato su dati dello European Centre for Disease Prevention and Control e della Protezione Civile. La nostra percentuale, in continua crescita, ci rende secondi solo alla Cina, che conta l'66% dei decessi (percentuale in continua diminuzione), ovvero 3.172. Dopo di noi l'Iran con il 7,4% di decessi (354) e la Corea del Sud con 1,4% (66). In quest'ultimo caso si nota un numero particolarmente basso di decessi rispetto agli oltre 7.869 casi registrati.​

Ieri si sono registrati 50 nuovi casi positivi al coronavirus nel Lazio. Mercoledì erano 150, ieri hanno toccato quota 200, ma c'è anche un incremento delle persone uscite dalla sorveglianza, 411 persone che tirano un sospiro di sollievo. Gli isolamenti domiciliari sotto controllo sanitario sono così scesi nel giro di 24 ore a 5.074. Intanto, le Asl cominciano a chiedere doppi turni anche per gli infermieri, mentre la Regione si appresta a fare scalare le graduatorie di assunzione per i tempi indeterminati e determinati del personale sanitario.

Purtroppo si registrano altri tre decessi, oltre ai 6 dei giorni precedenti. Si tratta di un 79enne morto all'ospedale Sant'Eugenio dell'Eur e di una 82enne portata allo Spallanzani da una Rsa di Civitavecchia (entrambi con un quadro clinico complicato) e di un tenente colonnello dell'Esercito di 57 anni in servizio presso il Segretariato della Difesa. Al lavoro l'ufficiale mancava da un po' perché in malattia e i suoi colleghi sono stati messi in smart working. Anche il generale dell'Esercito Salvatore Farina era risultato positivo. Era arrivato al policlinico Umberto I in ambulanza, aveva delle patologie importanti ma, vista anche l'età non attempata, sarà l'autopsia a chiarire se sia morto di o con il Covid-19.

