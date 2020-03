Coronavirus, due prof di scuole medie positivi: alunni sotto osservazione

Due insegnanti risultati positivi al Coronavirus. La dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Fermi di Pesaro, Anna Maria Landini è stata contattata ieri dall’ Asur, per l’esistenza di un caso positivo al Covid 19 di un docente. Pertanto, come da indicazioni della stessa Asur, i ragazzi della classe 3°F a Monte Porzio, dove il docente risultato positivo al test ha effettuato un’ora di lezione lunedì scorso, dovranno controllare eventuali sintomi che si dovessero presentare per un periodo di 14 giorni e fino al 9 marzo sono chiamati a limitare i movimenti allo stretto necessario. Il docente è di Fano ed è asintomatico.

La stessa situazione si è creata a Montefelcino all’istituto comprensivo Bocci. Il dirigente Alessandro Lucarelli è stato informato ieri di un caso accertato di Coronavirus di un insegnante della scuola media. Il docente al momento è sotto sorveglianza ed è in buone condizioni di salute. Il professor Lucarelli ha chiesto agli studenti e alle loro famiglie di alzare la soglia di attenzione e disegnalare prontamente al proprio medico di fiducia eventuali sintomi influenzali che dovessero presentarsi e attuare con maggiore incisività tutte le raccomandazioni previste nella profilassi della malattia, compresa quella di limitare i propri spostamenti riducendo il rischio della diffusione virale. In attesa di ulteriori indicazioni dei sanitari e delle autorità competenti.



