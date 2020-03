Coronavirus, positivo poliziotto della scorta di Conte. Premier negativo al tampone

Coronavirus, positivo un sovrintendente di polizia della scorta del premier Giuseppe Conte: ora è ricoverato al Policlinico Tor Vergata di Roma.

A quanto apprende l'Adnkronos, dopo l'accertamento della positività del poliziotto, che risale a 10-12 giorni fa, è scattata la quarantena per gli altri uomini della scorta. Al momento non risultano altre positività al Covid-19. Dalle poche notizie che trapelano sarebbe già stato accertato che il poliziotto non avrebbe contagiato i colleghi e nemmeno il premier Conte. Infatti, l'ultima volta che il poliziotto ha prestato servizio risale a quasi due settimane fa e non era nella stessa macchina del presidente del Consiglio.

