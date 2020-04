Roma, blocchi anti-fuga: caos sulla Pontina: migliaia di auto in coda verso Pomezia

Lunghissima coda di auto sulla Pontina, in uscita da Roma. La strada dalle 14 è bloccata in direzione di Pomezia per i controlli della polizia stradale, poco prima dello svincolo per Pratica di Mare. La circolazione, incanalata su un’unica corsia, sta subendo forti rallentamenti. Incolonnamenti già da Spinaceto con un lungo serpentone di auto e mezzi per circa 10 chilometri. Verifiche a campione da parte degli agenti che passano al setaccio le autocertificazioni.

Roma, bloccate le via di accesso al mare: controlli con elicotteri e droni

Nonostante le raccomandazioni di restare a casa e non mettersi in auto, tantissimi romani si sono messi in viaggio per raggiungere le località di mare. La Pontina è "sorvegliata speciale" per evitare la fuga verso il mare di tanti furbetti che, con la bella giornata, vogliono lasciare la città. A ridosso dello svincolo per Pratica di Mare, il primo snodo utile per raggiungere Torvaianica e Ostia, la circolazione è stata incanalata su un’unica corsia. Macchine costrette a sfilare davanti agli agenti che fermavano gli automobilisti a campione, controllando le autocertificazioni.

Ultimo aggiornamento: 21:28

