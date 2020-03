Coronavirus, Piemonte: 1.897 il totale delle persone positive, 12 nuovi decessi

Coronavirus, in Piemonte sale a 1.897 il totale delle persone positive, con 12 nuovi decessi: 323 casi in provincia di Alessandria, 90 in provincia di Asti, 96 in provincia di Biella, 119 in provincia di Cuneo, 150 in provincia di Novara, 749 in provincia di Torino, 113 in provincia di Vercelli, 76 nel Verbano-Cusio Ossola, 46 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 135 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Coronavirus, morti due dipendenti delle Poste a Bergamo. I sindacati: chiudere gli uffici

Coronavirus Lombardia, Fontana: «Ospedale in Fiera Milano, lavori accelerano». Ma mancano i respiratori

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 206. I tamponi finora eseguiti sono 6.656, di cui 4.333 risultati negativi e 288 in fase di analisi. Con i 12 nuovi decessi comunicati oggi, il totale in Piemonte sale a 133. Il 69% sono uomini e il 31% donne. L'età media è di 81 anni. Lo comunica la Regione Piemonte.



Ultimo aggiornamento: 14:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA