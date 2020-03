Se il numero dei contagiati e dei morti resi noti ieri è in aumento, non vuol dire che l'epidemia stia crescendo sempre di più. Secondo Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive dell'Ospedale policlinico San Martino di Genova, infatti, «la ragione sta semplicemente nel fatto che è cambiato il metodo di conteggio. Negli ultimi giorni infatti è stata modificata la modalità di rilevamento, per cui in alcune Regioni si sono fatti molti più tamponi di quanti se ne facessero...

Ultimo aggiornamento: 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA