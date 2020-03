Coronavirus, a Piacenza cremazioni del cimitero in tilt: 100 bare accatastate

Coronavirus, a Piacenza il forno crematorio del cimitero è andato in tilt e un centinaio di bare sono state accatastate. Il forno crematorio del cimitero di Piacenza è in tilt e un centinaio di bare sono state accatastate nella 'sala del congedo'. Lo spiega il quotidiano Libertà. I decessi a Piacenza, dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono 314 ma il forno alla sua massima capacità può occuparsi al massimo di 12-13 cremazioni al giorno, mentre i feretri che arrivano quotidianamente sono 20-25.

«Se non ci verranno concesse deroghe che abbiamo richiesto si rischia il collasso - spiegano i responsabili della struttura -. Inizialmente abbiamo dato una mano a Bergamo e Brescia, ricevendo salme anche da lì, ma non potremo più farlo: temo, però, che anche limitandoci ai soli piacentini la situazione non migliorerà».





Ultimo aggiornamento: 12:59

