Coronavirus, Lombardia. Fontana: «Impossibile fare come in Cina, noi siamo una democrazia»

«Spero che queste giornate rappresentino un'interruzione del trend di aumento dei contagi da Coronavirus: da tre, quattro giorni c'è un aumento più contenuto e spero sia effetto delle prime misure che non erano particolarmente rigorose. Tra altri tre-quattro giorni dovremmo vedere i primi effetti delle misure ancora più rigorose che abbiamo poi preso e che fecero capire a tutti che serviva rigore». È quanto ha dichiarato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, in diretta su Rai Uno.

«In Cina nessuno usciva di casa ma noi non riusciamo a replicare quel modello perchè siamo una democrazia da più di 70 anni e non siamo in grado di rinunciare a diritti e valori irrinunciabili: un minimo dobbiamo lasciare e questo minimo è il mezzo con cui il virus, seppur in minor misura, riesce a circolare», ha aggiunto Fontana, secondo cui «per le strade ci sono ancora troppe persone. È un dato di fatto supportato da quello che vedo, non da un'analisi».

