Ben 43 casi positivi al Coronavirus riscontrati solo alla Asl di Pescara. Un numero però purtroppo destinato a crescere. Nelle ultime ore, ricoverate altre quattro-cinque persone, residenti fra Pescara e Montesilvano. Sino alla serata di ieri, sei erano i pazienti affetti da Coronavirus intubati. Gente di 38, 42, 57 e 62 anni. In terapia intensiva, ma in condizioni definite meno gravi, altri due casi. Situazioni più tranquille nella sub intensiva. E poi sempre sino alla serata di ieri quattro ricoveri nell'ala sud del sesto... Ultimo aggiornamento: 09:01