Coronavirus, bambino di 4 mesi positivo: era ricoverato nel reparto di Pediatria

BRINDISI - C'è un positivo al covid-19 tra i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell'ospedale Antonio Perrino di Brindisi. I risultati del tampone al quale il piccolo paziente di appena 4 mesi è stato sottoposto sono arrivati nella serata di ieri. L'azienda sanitaria e la direzione del presidio hanno fatto scattare immediatamente il protocollo di sicurezza previsto in questi casi: non si può escludere che verranno prese delle misure importanti, in queste ore, anche se rimangono da capire tutti i passaggi che hanno portato alla situazione attuale e che saranno definiti per affrontare al meglio l'evento.

Coronavirus, guariti in aumento, 1.022 più di ieri: 16.523 morti ma il contagio rallenta

Contagi, la stima del matematico di Istat è di 640mila. In Puglia sarebbero già 13mila

Il Perrino, infatti, è l'hub covid della provincia di Brindisi ma il reparto di Pediatria, finora, ha trattato e curato anche bambini affetti da patologie estranee al coronavirus. C'è da capire, poi, cosa si farà coi medici e gli infermieri che sono entrati in contatto con il piccolo e con la sua famiglia e ricostruire, probabilmente, tutta la rete delle relazioni interpersonali avute dai genitori del bambino in questi giorni di permanenza in ospedale.

Ultimo aggiornamento: 14:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA