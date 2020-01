Coronavirus, a Napoli caso sospetto: ricoverato 28enne cinese proveniente da Hubei

Coronavirus a Napoli. Dopo il falso allarme dei giorni scorsi, un 28enne cinese, proveniente dalla provincia di Hubei - quella il cui capoluogo è Wuhan - è stato ricoverato presso l'ospedale Pelelgrini con sintomi sospetti. Subito è stato attivato il protocollo previsto dal Ministero della Salute, con il trasferimento del paziente alla struttura di Cotugno, ospedale specializzato in malattie infettive. In questi minuti si stanno effettuando al ragazzo tutti gli esami di rito per cercare di stabilire la presenza o meno del virus.

Per ora non si esclude nessuna ipotesi. Sembra, dalle prime indiscrezioni, che il 28enne cinese sia arrivato in Italia con il volo Wuhan-Fiumicino della scorsa settimana. Comunque, risale a pochi giorni fa un altro allarme coronavirus a Napoli, poi rientrato. Una donna 63enne dello Sri Lanka, dopo esser tornata da un viaggio in Asia, aveva mostrato sintomi compatibili alla malattia, ma dopo le analisi, è stata escluso che la donna fosse stata contagiata. «Anche il caso dell'ospedale Cotugno di Napoli non è coronavirus, ma una semplice influenza». A precisarlo era stato il ministero della Salute.



#Coronavirus, oggi nuova riunione task-force con il Ministro @robersperanza e l'Assistant Director General @who, Raniero Guerra, con nuova sessione di formazione. ➡️Rafforzato staff sala operativa del numero di pubblica utilità 1500 attivo h24 La nota⤵️https://t.co/FykphdNBGC pic.twitter.com/0z3CtU8fnd — Ministero Salute (@MinisteroSalute) January 27, 2020

