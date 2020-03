Coronavirus, nave in quarantena a Napoli: nove marittimi sono stati a contatto con un contagiato

Una nave in quarantena a Napoli. Una nave proveniente da Genova è stata bloccata nel porto di Napoli con a bordo nove membri dell'equipaggio che manifestano sintomi ipoteticamente riconducibili al coronavirus. Si attendono i controlli medici per verificare la situazione. Lo si apprende da fonti dell'autorità portuale di Napoli. La nave, secondo le prime informazioni, è ferma nell'area della Nuova Meccanica Navale e ha a bordo 125 persone tra equipaggio e alcuni operai che erano saliti a bordo per effettuare delle riparazioni.

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, paziente di 101 anni guarisce e torna dalla moglie: «Devo prendermi cura di lei»

Ultimo aggiornamento: 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA