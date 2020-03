Coronavirus Predappio, morto a 26 anni caposcout Andrea Tesei: era uscito dalla terapia intensiva

Stroncato dal coronavirus a soli 26 anni. La vittima si chiamava Andrea Tesei e risiedeva a Predappio, dove era molto conosciuto anche per la sua attività come caposcout. A darne notizia il sindaco del comune romagnolo, Roberto Canali. «È un terribile colpo per la nostra comunità - commenta - è la tragica dimostrazione che il virus non uccide solo gli anziani. I giovani, perciò, debbono stare molto attenti».

Alla comparsa dei sintomi il 26enne era stato ricoverato in un primo momento all'ospedale di Cesena in terapia intensiva. Poi il miglioramento con il trasferimento al più vicino ospedale di Forlì. Questa mattina invece un improvviso peggioramento lo ha portato a morte.

Ultimo aggiornamento: 20:20

