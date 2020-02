Coronavirus, procura di Milano valuta la chiusura al pubblico degli uffici a partire da lunedì

«Stiamo chiedendo nel confronto con il ministero tutto quello che può portare a fare in modo di evitare la circolazione del virus. Il fatto che i contatti più stretti dei positivi vengono tenuti separati dagli altri, nel corso del tempo è la strada giusta». È quanto ha sottolineato l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera, durante una conferenza stampa in Regione.

Tribunali Milano, personale del lodigiano a casa. Devono restare a casa tutti coloro che lavorano nei tribunali del distretto della Corte d'appello di Milano che risiedono nei comuni del basso lodigiano colpiti dal coronavirus. È quanto ha deciso il presidente della Corte d'appello di Milano Marina Tavassi. Nella sua direttiva, Tavassi dispone che «in via precauzionale, il personale di magistratura, togati e onorari, il personale amministrativo nonché tutte le persone che svolgono stage formativi presso gli Uffici e che siano residenti nei suddetti comuni, si astengano dall'attività lavorativa/formativa presso tutti gli Uffici giudiziari del Distretto sino a nuova disposizione». Nel distretto della Corte d'Appello di Milano operano nove tribunali: Como, Milano, Monza, Pavia, Lodi, Busto Arsizio, Lecco, Sondrio e Varese. La Procura di Milano ha deciso inoltre che gli uffici e le segreterie dei pm restano funzionanti ma saranno chiuse al pubblico e quindi gli atti verranno depositati all'Urp, cioè all'ufficio relazioni con il pubblico.

Luxottica resta aperta. Non c'è nessun piano di chiusura della sede di Milano di Luxottica per l'emergenza Coronavirus. Secondo quanto si apprende dall'azienda, il gruppo sta monitorando la situazione e vagliando varie ipotesi sulle decisioni da prendere nei prossimi giorni, a partire da lunedì, quando riapriranno gli uffici. Per ora, al pari di altre grandi multinazionali con sede a Milano, Luxottica ha previsto lo smartworking per i dipendenti residenti nei comuni del lodigiano interessati dal contagio.