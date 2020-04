Coronavirus, il ginecologo Edoardo Valli morto per Covid scriveva su Fb: «Ho la febbre ma non mi fanno il tampone»

«Non mi fanno il tampone anche se sono un medico»: questo scriveva su Facebook Edoardo Valli, ginecologo romano morto per coronavirus. «Ho la febbre da 3 giorni, non mi fanno il tampone, ma sono un medico», si era sfogato Valli, 62 anni, che tanti bimbi aveva fatto nascere all'ospedale Fatebenefratelli dell'isola Tiberina a Roma, dove aveva cominciato a lavorare nel '90, e poi alla clinica Santa Famiglia, si era ammalato un mese fa. Un mese di lotta contro il virus, che alla fine ha avuto la meglio il 9 aprile.

Covid, addio a due medici romani: il ginecologo Edoardo Valli e il chirurgo Francesco Cortesi



A condividere lo screenshot del post, in cui il medico esprime la preoccupazione per la malattia, ma anche l'incredulità e il dolore per essere stato, in quel momento, lasciato solo dal sistema, sono tanti colleghi, specialisti e dottori di famiglia, che lo hanno ripostato sulle loro bacheche e nei gruppi. «La solitudine di un medico», sottolineano. «Ora è più chiaro di cosa parliamo?». «Vedi fanno il tampone a Zingaretti, Porro, Sileri, io ho febbre da 3 gg, stasera 38,7 - scriveva Valli - ma chiamato il numero regionale. Mi dicono che con questi sintomi non è necessario, stai a casa (grazie) e se peggioro chiamare il 118! Boh, spero che scenda. Preso Tachipirina già sto sudando ma faccio il medico boh», è l'amaro sfogo.