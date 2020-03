Il dottor Angelo Vavassori, 53 anni, rianimatore nel reparto di cardiochirurgia al Papa Giovanni XXXIII di Bergamo, non scorderà mai il primo paziente di coronavirus che si è presentato in ospedale. «Era il 21 febbraio, verso sera. Aveva i sintomi classici e il giorno dopo abbiamo fatto il tampone. Era una persona anziana, sopra gli ottant’anni, con varie patologie. Ed è morta, ma questo non significa niente. Ho curato anche un malato di 35 anni». E poi è toccato anche a lui, i ruoli si sono...

Ultimo aggiornamento: 11:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA