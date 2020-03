Coronavirus, altri medici morti, 39 in tutto, contagiati 6.205 operatori sanitari

Coronavirus, oggi si contano altri medici morti, contagiati 6.205 operatori sanitari. Gli ultimi medici scomparsi, a Bergamo, Foggia e Torino, portano l'elenco dei deceduti tra i camici bianchi a 39: deceduto Antonio Maghernino, medico di continuità assistenziale di Foggia, e Flavio Roncoli, medico pensionato di Bergamo, con la segnalazione da parte della federazione dei medici di medicina generale della morte anche di un altro medico di famiglia a Torino. Così la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri, aggiorna il triste elenco dei medici morti nel prestare assistenza contro l'epidemia da Covid-19.

Aumenta nel complesso il numero degli operatori sanitari contagiati: al 25 marzo secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità, erano saliti a 6.205, vale a dire più del 9% dei casi totali.

La richiesta di maggiori tutele per chi lavora sul campo contro l'epidemia è stata fatta dal presidente della Fnomceo Filippo Anelli a nome di tutti gli ordini dei medici italiani in una lettera pubblicata sul British Medical Journal in cui si chiede più protezione e test rapidi in ospedale e maggiore impegno nella sorveglianza sul territorio.



