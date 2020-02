#LNews #coronavirus @GiulioGallera Stiamo verificando con #Governo possibilità assunzione di pensionati per coadiuvare personale sanitario che lavora in maniera incessante. Sistema sanitario Lombardia si sta organizzando in un tempo medio per un futuro iper afflusso pic.twitter.com/haw5W4Ab9b — Regione Lombardia (@RegLombardia) February 29, 2020

Ultimo aggiornamento: 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emergenza medici e infermieri in. Non bastano per far fronte ai tanti casi di contagiati che affollano le strutture sanitarie e alle richieste di aiuto di chi ha sintomi del. Il virus sta mettendo a dura prova gli ospedali lombardi, chi lavora è sottoposto a turni massacranti. Ed è per questo che la Regione sta valutando con il governo la possibilità di far tornare al lavoro e assumere pensionati per «coadiuvare il personale sanitario che lavora in maniera incessante - si legge sul profilo twitter della Regione Lombardi - il sistema sanitario si sta organizzando in tempo per un futuro iper afflusso».