C'è fame di mascherine in Italia. Si tratti di quelle chirurgiche o delle più sofisticate ffp2 o ffp3. In tempi di coronavirus il nostro paese ne divora 90 milioni al mese, 3 milioni al giorno. Parola di Angelo Borrelli, capo della Protezione civile. Per questo nel mercato mondiale il prodotto è diventato merce rara e pregiata. Con tanto di paesi Ue ed extra Ue che con banali scuse ci fanno lo sgambetto. Imprese da pirati insomma. Bloccano le nostre commesse dentro i loro confini e si appropriano del prodotto. Basta...

Ultimo aggiornamento: 08:12

