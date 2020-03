Coronavirus, come usare la mascherina? Il Cnr: «Attenti quando rientrate in casa, lavarsi anche il viso»

Mascherina sì, ma come usarla? Se nell'emergenza coronavirus «è importante usare la mascherina» per proteggersi quando si è in situazioni a rischio, «bisogna però fare molta attenzione a gestire bene questi dispositivi». A metterlo in grande evidenza, intervistato dall'Adnkronos, è il chimico del Cnr, Matteo Guidotti dello Scitec Cnr.

«Le mascherine nascono come dispositivi "usa e getta" ma in questa circostanza è complesso consumarne troppe, ciò che va fatto è non introdurla in casa quando si rientra dall'esterno, maneggiarla con prudenza, non poggiarla su tavoli o superfici» sottolinea il chimico dell'Istituto di scienze e tecnologie chimiche Scitec- Cnr di Milano. «All'esterno della mascherina -spiega Guidotti- sono infatti "filtrati", trattenuti i patogeni che non andrebbero ovviamente portati nell'abitazione o negli uffici. Andrebbero quindi lasciate all'esterno, come le scarpe».

«Se è vitale in questa emergenza coronavirus lavarsi sempre e bene le mani, altrettanto cruciale è lavarsi bene il viso, la parte altrettanto esposta al Covid-19». A metterlo in evidenza, intervistato dall'agenzia Adnkronos, è il chimico del Cnr, Matteo Guidotti dello Scitec Cnr. «L'esposizione al virus riguarda anche il viso, quindi lavarsi bene con il sapone tradizionale il viso è importante, le mani vanno continuamente anche disinfettate» aggiunge Guidotti. «Inoltre, se ad esempio vado sui mezzi pubblici o al supermercato, è importante anche lavarsi i capelli a fine giornata: sono come spugne che assorbono i patogeni, bene sarebbe proteggerli con cappellini che laviamo la sera al rientro a casa» chiarisce infine il chimico italiano dell'Istituto di scienze e tecnologie chimiche Scitec-Cnr di Milano.



