​​Coronavirus Italia, mappa contagio regione per regione: 98 ricoverati con sintomi in meno rispetto a ieri

Coronavirus, la Protezione civile ha diramato il bollettino legato ai casi di Covid19 in Italia, con la mappa aggiornata alle 17 di oggi, venerdì 11 aprile. I contagiati complessivi dall'inizio dell'epidemia sono adesso 152.271, dei quali 32.534 sono guariti e 19.468 sono deceduti. In questo momento le persone positive al coronavirus in Italia sono 100.269. Trend confermato per le vittime oggi a quota 619. Molise e Basilicata che ieri avervano registrato zero vittime, oggi registrano rispettivamente 14 e 17 morti.

Sono 98 i ricoverati con sintomi in meno rispetto a ieri e il totale dei ricoverati con sintomi scende a 28.144. Emerge dai dati odierni della Protezione civile sull'emergenza coronavirus.

Calano ancora per l'ottavo giorno consecutivo i ricoveri in terapia intensiva. Sono 3.381 i pazienti nei reparti, 116 in meno rispetto a ieri. Di questi, 1.174 sono in Lombardia, in calo di 28 rispetto a ieri. Dei 100.269 malati complessivi, 28.144 sono poi ricoverati con sintomi - 98 in meno rispetto a ieri - e 68.744 sono quelli in isolamento domiciliare. Il dato è stato reso noto dalla Protezione civile.

Hanno raggiunto i 963.473 i tamponi coronavirus eseguiti in tutta Italia. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Protezione Civile. «C'è stato un incremento di 56mila tamponi», ha spiegato il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa.​



Ultimo aggiornamento: 18:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA