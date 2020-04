Covid-19, mappa regione per regione: al Nord tornano a crescere i contagi, boom in Piemonte

Coronavirus, la mappa dei contagi regione per regione di oggi, giovedì 16 aprile 2020. I morti complessivi oggi sono 525 più di ieri, in calo rispetto ai 5878 di 24 ore prima. Ma a preoccupare sono i nuovi contagi nelle quattro regioni più colpite. In particolare è il piemonte a far registrare un numero record di positivi oggi (879, rispetto ai 539 di ieri). Lombardia sempre in testa a questa triste classifica con 941 contagi (ieri 827), mentre il Veneto ne registra 366 (ieri 192) e l'Emilia Romagna 457 (ieri 277). Situazione agli antipodi in Umbria, Sardegnma e Molise con quest'ultima regione che fa registrare contagio zero.

Ultimo aggiornamento: 18:18

