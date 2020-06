​Coronavirus in Lombardia: 78 nuovi casi, una vittima. In Lombardia sono 78 (di cui 21 a seguito di test sierologici e 28 'debolmente positivi') i nuovi contagi al coronavirus. Lo rende noto la Regione nel bollettino giornaliero con i dati sull'andamento dell'epidemia comunicando che oggi sono stati effettuati 7.991 tamponi. I guariti/dimessi salgono a 66.376 (63.908 guariti e 2.468 dimessi). Restano invariati da ieri i pazienti ricoverati in terapia intensiva che sono 43 mentre scendono di due unità quelli non in terapia intensiva che sono 321. Oggi è stato registrato solo un nuovo decesso in tutta la regione.

Sono 36 i nuovi positivi al coronavirus nella provincia di Milano di cui 18 a Milano città. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Quanto alle altre province, a Bergamo i nuovi positivi sono 13, a Brescia 9, a Cremona 2, a Lecco 2, a Mantova 3, a Monza 3 e a Varese 5. Zero casi invece a Como, Lodi, Pavia e Sondrio.

