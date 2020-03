Coronavirus Lombardia: oggi 252 morti, 1218 in totale, a Bergamo e Brescia la situazione peggiore

Emergenza coronavirus, in prima linea resta la Lombardia. Sono 252 i nuovi decessi in Lombardia, una cifra mai raggiunta finora in regione in una singola giornata. Dall'inizio dell'emergenza in Lombardia non erano mai stati superati i 200 decessi in un giorno: ieri erano stati 76, mentre mercoledì 11 marzo erano stati 149, il numero massimo di decessi fino a oggi.

«I positivi sono 13.272, più 1.587, i ricoverati in ospedale sono 4.898, più 602 rispetto a ieri, c'è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45 ma non cantiamo vittoria, anche perchè i decessi sono 1.218, con una crescita di 252»: lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

I provvedimenti

Non solo la Fiera di Milano con i suoi 500 posti: Regione Lombardia ha un altro piano per trovare 192 posti di terapia intensiva in pochi giorni. «Il presidente Fontana - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - ha chiamato Guido Bertolaso a darci una mano per la realizzazione dell'ospedale in Fiera e per aiutarci a trovare personale, ventilatori e tutto il necessario per attrezzare posti letto di terapia intensiva, utilizzando anche i molti contatti che ha a livello internazionale, sia il personale che deve essere qualificato». A parte questo, «noi abbiamo strutturato un altro piano, che prevede di realizzare altri 192 posti letto di terapia intensiva, di cui 90 siamo in grado di strutturarli in sette giorni». I posti si troveranno «al San Carlo in due piani vuoti, al Policlinico, al Niguarda, al San Matteo e al San Gerardo». Servono, però, i macchinari, di cui la Protezione civile deve dare una risposta.

Il medico della prima zona rossa

«Settimane fa sono caduto in un buco nero, il tempo e lo spazio non hanno avuto più senso, non era più la quotidianità l'orologio della vita ma la maledetta emergenza, e così mi ritrovo alla terza domenica e mi accorgo che il Covid 19 ha rubato 21 giorni della mia vita. Allora mi sono accorto che esiste il tempo (...) anche il tempo della guarigione». Sono le parole di speranza e che si riferiscono ai tanti malati in fase di miglioramento, scritte Andrea Lozzi, medico di famiglia di Codogno, sulla pagina Facebook aperta dagli abitanti della cittadina in provincia di Lodi , uno dei 10 comuni della prima zona rossa in Lombardia. Il dottore, nel suo messaggio, parla del «tempo dello shock che sembra anestetizzarti »sarò positivo al tampone? di quello lungo della paura che non passa mai « quando finirà questo incubo?».

Poi del «tempo del lutto» e di quello della «resilienza» aggiungendo che «in questo noi della zona rossa siamo stati maestri per tutti e sopratutto maestri di vita» e ancora del «tempo dell'attesa» dottore quanto ancora durerà la febbre«. »Ma esiste anche il tempo della guarigione! - spiega - Ieri una mia paziente è stata dimessa guarita dall'ospedale Sacco di Milano (grandi i medici, gli infermieri ed il personale di assistenza) e, poiché risultata ripetutamente negativa, ha potuto riabbracciare i suoi cari«. »Continuano a migliorare i miei pazienti curati a casa, ci vuole tempo, continuano a lottare i pazienti più gravi, ci vuole tempo. Fiero di avervi dedicato il mio tempo. Bravi per aver seguito i miei consigli, anche se devo dire che alcuni erano veramente «impegnativi. (...) Buona terza domenica guerrieri. Buona Vita».

