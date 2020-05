Coronavirus, in Lombardia 69 morti e 394 nuovi positivi. 15 malati in meno in terapia intensiva

Coronavirus, la Regione Lombardia ha comunicato nella consueta diretta Facebook - in cui è intervenuto il vicepresidente Fabrizio Sala - i dati su contagi, vittime e guariti dal Covid-19 nel territorio regionale. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 394, con il dato totale che sale a 83.298. I decessi sono invece 69 (15.185 le vittime totali di Covid in Lombardia). Nella giornata di ieri i nuovi casi erano stati 614 e i morti 62.

Cala di 215 persone il numero dei ricoverati, ora a 5.007, mentre i malati in terapia intensiva sono 307, 15 in meno di ieri. Oltre mille i guariti (precisamente 1.113), con il dato totale che sfiora i 30mila (29.356). Per quanto riguarda invece i tamponi, nelle ultime 24 ne sono stati effettuati quasi 11mila (10.919), col totale che balza a 524.163.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA Continuano a salire a tre cifre i dati di Milano (105 nuovi positivi, di cui 63 in città), così come preoccupano i 94 nuovi casi a Brescia, secondo dato più alto della regione. 29 nuovi positivi nelle province di Monza-Brianza, Pavia e Varese, mentre sono solo 24 i nuovi casi a Bergamo, seguita da Lecco con 22. A Cremona 18 nuovi casi, 11 a Mantova, 10 a Como, 8 a Lodi e solo 4 a Sondrio.

