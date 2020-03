Coronavirus in Lombardia, Fontana: «Dati in linea con quelli di ieri»

Coronavirus in Lombardia, per il governatore Attilio Fontana i dati di oggi sono in linea con quelli di ieri. «I dati credo siano abbastanza in linea con quelli di ieri», ha spiegato Fontana, dopo che ieri si è registrato un dimezzamento in Lombardia della crescita dei contagi e un calo significativo anche nei decessi.

Intanto Fontana ha insistito sul fatto che fra il Dcpm e l'ordinanza della Regione Lombardia «ci sono alcuni conflitti» e «ci sono dei dubbi su quale delle due debba prevalere. Ho chiesto il parere all'ufficio legale e ad alcuni giuristi e la risposta è stata che deve prevalere l'ordinanza regionale».

Per quanto riguarda invece la sperimentazione del farmaco giapponese: «Sono questioni rigorosamente scientifiche e, dopo il recente Dpcm, la sperimentazione di questo farmaco giapponese non può essere effettuata a livello regionale ma esclusivamente da Aifa. Chiederò quindi al ministro Speranza di accelerare il più possibile questa sperimentazione in modo da avere una risposta rapida per capire se possa o meno essere utilizzato»: così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato del farmaco antinfluenzale utilizzato in Giappone per bloccare il coronavirus.

