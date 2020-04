Covid-19, in Lombardia troppi contagi. Gallera: «Alzano zona rossa? Serviva decreto del governo»

Coronavirus, molti i temi affrontati sulla Lombardia dall'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, ospite a "Non è l'Arena" su La7. Il tema chiave è stata l'impennata di contagi, come ad Alzano Lombardo: «Noi abbiamo chiuso tutto, la zona rossa l'abbiamo chiesta e non è stata attuata» ha detto. «In una democrazia ci sono le divisioni delle competenze - ha detto Gallera - se si vuole chiudere si fa quello che è stato fatto a Codogno, dove arrivano le forze dell'ordine e cinturano un'intera zona, per fortuna in una democrazia il presidente di regione non può dichiarare guerra o battere moneta, queste sono le competenze dello stato, noi abbiamo chiuso con le nostre ordinanze tutto ciò che potevamo chiudere».

Gallera: noi spazzati via da un'onda

«In Lombardia il problema è che il virus è che ha girato indisturbato per 20 giorni, chiaramente è entrato anche negli ospedali e non è stato riconosciuto perché non aveva una targhetta con scritto 'sono il coronavirus' e le indicazioni che avevamo non ci hanno portato a ritenere di cerarlo e analizzarlo, noi il 21 febbraio abbiamo il primo caso e dopo 11 giorni abbiamo 1.245 positivi, il quindicesimo giorni 2.612 casi, è un'onda che ha spazzato via tutti». A chi gli chiedeva conto del caso del Pio Albergo Trivulzio, dove si starebbe indagando sul decesso di 70 ospiti, Gallera ha spiegato: «il numero dei decessi è la cosa che fa più male, ma è leggermente superiore rispetto all'anno scorso quando a marzo sono stati 52, quest'anno 70». Infine, sul numero di contagi registrati nelle Rsa, Gallera ha sottolineato: «Questo virus falcidia le categorie più fragili. Da subito, dal 23 febbraio scorso, abbiamo dato indicazioni per limitare l'accesso dei parenti nelle Rsa, abbiamo dato indicazioni precise sia per preservare il personale sia per gli ospiti. Sul tema della sanificazione è l'azienda che gestisce la Rsa che deve farlo, noi chiederemo conto al gestore di questi atti. Noi abbiamo dato indicazioni precise, sicuramente agiremo».

Oggi primi pazienti in Fiera a Milano. «Oggi entrano i primi pazienti. Da qui a 15 giorni occuperemo i 53 posti che abbiamo preparato nei primi moduli. Nel frattempo si stanno realizzando quelli al piano terra, che vedremo se destinare in parte alla terapia intensiva e in parte ad altri bisogni che abbiamo». Lo ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, in collegamento con Agorà, parlando dell'ospedale allestito all'interno dei padiglioni della Fiera di Milano e destinato ai pazienti Covid.

