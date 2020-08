Coronavirus in Lombardia: nessun decesso, ma 102 nuove diagnosi di positività al Covid-19

Coronavirus in Lombardia: anche oggi mercoledì 12 agosto non si registrano decessi legati al coronavirus nella regione governata da Fontana. Sono però 102 però le nuove diagnosi di positività al Covid-19. Sale a 74700 il numero complessivo di guariti. Un piccolo allarme, ma dai numeri molto contenuti, arriva dal numero dei pazienti ricoverarti, che sale di cinque unità nelle ultime 24 ore, raggiungendo la cifra totale di 165 persone.

10 Positivi al rientro per le vacanze - Tre ragazzi di Lodi e 7 di Brescia sono risultati positivi al Covid dopo una vacanza sull'isola di Pag, in Croazia. I bresciani hanno fatto rientro in Italia lunedì, mentre i lodigiani, a oggi asintomatici, erano in una compagnia di 150 giovani, soprattutto studenti, alcuni dei quali sono stati male al rientro in Italia, dopo essere stati in Croazia dal 25 luglio al primo agosto scorso. L'Ats di Milano è attualmente al lavoro per cercare di avere chiara la mappa del contagio. Intanto, a Lodi diverse persone che stavano per partire per Ferragosto proprio per la Croazia stanno cercando di disdire la vacanza.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA: I DATI DI OGGI 12 AGOSTO

i tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206

i nuovi casi positivi: 102 (di cui 16 ‘debolmente positivi’ e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti

in terapia intensiva: 10 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 165 (+5)

i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I CASI DIVISI PER PROVINCIA

Milano: 29, di cui 13 a Milano città;

Bergamo: 6;

Brescia: 11;

Como: 8;

Cremona: 2;

Lecco: 5;

Lodi: 5;

Mantova: 19;

Monza e Brianza: 4;

Pavia: 2;

Sondrio: 1;

Varese: 6.

