Coronavirus, bollettino Lombardia: 7 morti e 88 casi, oltre 200 ricoveri in meno

Coronavirus, il bollettino della Lombardia di oggi, mercoledì 24 giugno 2020: 7 morti, oltre 200 ricoveri in meno. In Lombardia, dunque, sono in forte calo i ricoverati: sono 218 in meno quelli non in terapia intensiva (692 in totale), 3 in meno in terapia intensiva (48 in totale).

Sono 88 i nuovi casi positivi ed è di 0.97% il rapporto con i tamponi giornalieri. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 93.261 casi. I decessi sono 7 per un totale complessivo di 16.586 morti in regione.

Coronavirus, Ricciardi: «Prendere l'aereo? È una cosa ancora da non fare»

Ricciardi: «Il virus tornerà in autunno, portato dai giovani. Pandemia finita con 40 giorni consecutivi a zero contagi»





Ultimo aggiornamento: 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA