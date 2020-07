​Coronavirus, in Lombardia 53 positivi e 13 morti nelle ultime 24 ore

Ci sono, secondo i dati della Regione, dove sono stati processati 3.380 tamponi. Di questi casi, 29 sono positivi dopo il test sierologico e 7 sono debolmente positivi. Boom di persone tra i guariti e i dimessi: sono 458 in più rispetto a ieri, e portano il totale a 68.793.Stabili le terapie intensive, con 36 posti occupati, e i pazienti ricoverati non in rianimazione, che sono solo 4 in meno per un totale di 229.