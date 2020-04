Coronavirus, in Lombardia 280 morti (110 ieri). Allarme Milano. Fontana: «Proseguire con rigore»

Coronavirus, il bollettino di oggi, lunedì 13 aprile 2020 in Lombardia . Il bilancio, purtroppo, per questo giorno di Pasquetta non è totalmente soddisfacente. In Lombardia i contagiati del Covid-19 sono 60314 con un aumento di 1262. Ieri c'era stato un aumento di 1.460 casi ma oggi sono stati processati circa 4000 tamponi in meno. I decessi sono 10.901, con un aumento di 280 mentre ieri era stato di 110. I ricoveri sono arrivati a 12028, con un aumento di 58, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 1143, con un calo di 33. Sono i dati «non molto soddisfacenti» resi noti dall'assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera.

Lombardia, Fontana: "Proseguire con rigore"

«In Lombardia i numeri sono sempre costanti. Abbiamo avuto un momento in cui si sono abbassati, poi sono rimasti in piano, non salgono ma non scendono». Così il governatore Attilio Fontana a Pomeriggio Cinque, parlando dei contagi Covid19. «Credo si sia vicini all'inizio della discesa, se continueremo a mantenere comportamenti virtuosi e rigorosi e a rispettare le regole. Proprio perché pensiamo che sia vicino il giorno in cui potremo allentare le misure, in questi ultimi giorni dobbiamo cercare di essere più rigorosi possibile».

Milano, dati elevati. Non molla la presa nella provincia di Milano il Covid-19: anche oggi è alto, il numero dei nuovi contagi +481 (ieri 412) per un totale di 14.161. In città i nuovi casi sono 296 (ieri 193) per un totale di 5.857. «A Milano c'e ancora troppa gente che si muove», ha detto l'assessore al Welfare Giulio Gallera, nella diretta facebook per fare il punto sulla emergenza coronavirus in Lombardia. Gallera ha chiesto «controlli più incisivi» da parte della polizia locale e delle forze dell'ordine

Gallera: grande sforzo in Lombardia. «È uno sforzo che sta dando risultati positivi, i dati delle prime settimane prevedevano scenari agghiaccianti senza l'adozione di misure che sono state prese con grande tempestività da Regione Lombardia che ha convinto il governo»: è quanto ha sottolineato l'assessore regionale al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera, ricordando che «le nostre ordinanze sono sempre state più restrittive di quelle nazionali e hanno portato a una flessione del contagio».

