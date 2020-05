Coronavirus Lombardia, positivi in calo (221), ma aumentano i morti: 68 più di ieri

Calano i nuovi casi di coronavirus in Lombardia: da ieri ci sono 221 nuovi positivi (-131 rispetto all'ultimo bollettino). I morti salgono a 16.079, 68 in più rispetto alla giornata di ieri. L'indice rapporto con i tamponi giornalieri passa dal 2.5% al 1.6%. In calo sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, 172) così come quelli negli altri reparti (-245, 3.307) che ieri erano invece aumentati (+82). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Covid-19, arriva da Milano per lavoro: una donna trovata positiva a Roma

Covid, Rt alto nelle regioni con pochi casi: anomalia Umbria, meglio la Lombardia

Il dettaglio delle Province.

Sono in calo i nuovi positivi nelle principali province lombarde maggiormente colpite dal coronavirus: nella città metropolitana di Milano ci sono 62 casi in più (23.044 in totale) di cui 25 a Milano città (9.775), a Bergamo 21 (13.323), a Brescia 41 (14.724), a Cremona solo 6 (6.448) e a Lodi 10 (3.468). Scendono i nuovi casi anche a Varese (+4, 3.594), mentre aumentano seppur di poco a Pavia (+35, 5.328).



Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA