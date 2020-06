Virus Lombardia, aumentano i contagi (194) e i morti (32). Meno tamponi, emergenza Brescia

Lombardia, il bollettino dell'8 giugno sul coronavirus: aumentano morti e contagi. I nuovi contagiati sono 194 in più, mentre ieri l'incremento era stato di 125 casi, pari al 69,2% dell'aumento odierno in Italia.

Anche il numero dei moorti è in crescita: nell'ultima giornata sono stati 32, mentre ieri erano 21.

Gli attualmente positivi sono 19.319 in Lombardia (-101). I ricoverati sono 2.708, -93 rispetto a ieri.

Con 194 casi positivi su 4488 tamponi effettuati, è di 4,3% il rapporto tra casi controllati e contagi in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione. In Lombardia, ieri, sono morte altre 32 persone per Covid, per un totale di 16.302 vittime. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in regione dall'inizio della pandemia a oggi ammonta a 90.389. Ieri sono stati considerati guariti o dimessi 263 pazienti, mentre ce ne sono 107 in terapia intensiva, senza variazione rispetto al giorno prima. Calano di 93 i ricoverati non in terapia intensiva, in tutto 2.708.

Il caso Brescia. In provincia di Brescia oggi sono stati registrati 63 nuovi contagi, è il dato più alto di tutta la Regione Lombardia. Poi vengono la Provincia di Bergamo (51) e quella di Milano, che registra 29 casi (di cui 15 a Milano città). La Provincia di Milano resta nettamente prima nella classifica dei contagi in Lombardia con 23.437, seguita da Brescia (15.070) e Bergamo (13.609).

