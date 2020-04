Coronavirus Lombardia: calano ricoveri e terapie intensive, 126 morti in 24 ore

In Lombardia prosegue il calo dei ricoverati per Coronavirus, compresi quelli in terapia intensiva. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. I casi positivi sono 74.348, 869 più di ieri (590 in più il giorno prima). Le persone ospedalizzate sono 7.280, -245 rispetto a ieri (-956 il giorno prima). I pazienti in terapia intensiva sono 655, 25 in meno di ieri (-26 il giorno prima). Il numero di vittime è salito a 13.575, in aumento di 126. I tamponi effettuati sono 351.423, 8.573 più di ieri.

«Siamo sulla via giusta», ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana commentando i dati di oggi.

