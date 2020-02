Coronavirus in Liguria, contagiata una 70enne di Alassio: è in buone condizioni

È una donna di 70 anni di Alassio (in provincia di Savona) la prima persona contagiata dal coronavirus in Liguria. Dunque primo caso di positività al Coronavirus in Liguria. Lo conferma la Regione Liguria. Il caso si sarebbe verificato a Alassio. «Manteniamo la calma - ha scritto il governatore ligure Toti sulla sua pagina social - siamo preparati e affronteremo tutto come sempre».

LEGGI ANCHE --> Coronavirus, Francia blindata, ma per Lione-Juventus è tutto ok

«La paziente» risultata positiva al Coronavirus ha 70 anni e «ora si trova all'Ospedale Policlinico San Martino, in isolamento nel reparto di Malattie Infettive. Le sue condizioni sono buone. Si rimane in attesa della conferma definitiva dall'ospedale Spallanzani». Lo scrive la Regione Liguria sulla sua pagina social a proposito del primo caso positivo al coronavirus nella Regione.



Ultimo aggiornamento: 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA